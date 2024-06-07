Эксперт предположил, как АКС-74У оказался в руках убийцы скейтбордиста Эксперт Лазарев: подозреваемый в убийстве в Москве мог незаконно ввезти автомат

Фото: t.me/moscowproc*

Подозреваемый в убийстве скейтбордиста в Москве мог незаконно ввезти автомат АКС-74У в Россию, предположил в беседе с NEWS.ru оружейный эксперт, автор YouTube-канала Lazarev Tactical Константин Лазарев. Он подчеркнул, что, если это было боевое оружие, то оно запрещено к гражданскому обороту в РФ. Кроме того, эксперт допустил, что это может быть переделка из другого оружия.

Автомат ли это АКС-У, либо это кривая переделка из чего-либо. Есть много вариантов. Если это был боевой автомат АКС-У, естественно, он к гражданскому обороту в России запрещен. Это либо откуда-то приехало с фронта и незаконно вывезено, либо где-то похищено. Законным образом человек не мог получить этот образец к себе в руки, — пояснил Лазарев.

Эксперт отметил, что, судя по фотографиям, автомат отличается от базовой модели только наличием коллиматора. При этом, по его словам, неизвестно, что именно за образец вооружения был у подозреваемого.

По фотографиям, которые я видел, от базового АКС-У или АКС-74У автомат отличается только наличием коллиматора. Судя по фотографиям, больше отличий от штатной модели нет. Большой вопрос, что это за образец вооружения, — добавил Лазарев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Андрей Демин, подозреваемый в убийстве московского скейтбордиста Константина Балишанского, находится в критическом состоянии. По некоторым данным, хирурги провели ему операцию, сейчас он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.