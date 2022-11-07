Эксперт по недвижимости рассказал, какие типы квартир подешевели в Москве Эксперт по недвижимости Летенков: в Москве подешевели квартиры без ремонта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам сентября 2022 года в российской столице подешевели три типа квартир на вторичном рынке недвижимости, рассказал «Вестям Подмосковья» генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. По его словам, среди ставших более доступными категорий жилья — продаваемые по доверенности, квартиры без ремонта и недавно полученные в наследство.

Как отметил эксперт, первая категория подешевевшего столичного жилья — это продаваемые по доверенности объекты, на которые собственник квартиры предоставляет существенную скидку. При этом в объявлении не указывается, что квартира продаётся по доверенности, из-за чего создаётся иллюзия снижения цен на рынке в целом. Вторая категория, по словам специалиста, — это квартиры без ремонта, спрос на которые невысокий, а третья — квартиры, недавно полученные в наследство.

Летенков уточнил, что цены на входящие в перечисленные категории квартиры с марта — апреля текущего года упали на 15%. В то же время стоимость наиболее ликвидных жилых помещений с ремонтом, в хороших домах и удобных районах находится на уровне цен начала года, заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, рекордное количество выставленных на продажу квартир в Москве фиксируют в разных аналитических организациях. По некоторым оценкам, в октябре москвичи пытались продать на 20% больше вторичного жилья, чем в сентябре, а за последние три месяца этот показатель и вовсе вырос на 60%. В среднем по России предложение тоже пока растет, хотя и не такими темпами, как в столице. А раз желающих продать квартиру больше, чем готовых купить, жилье в Москве и ряде городов дешевеет, а продавцы готовы существенно снизить цену при торге.