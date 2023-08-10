Эксперт по недвижимости предсказала рост цен на новостройки в Москве Эксперт по недвижимости Никитина предсказала рост цен на новостройки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При нынешнем уровне курса валют следует ожидать роста цен на квартиры в новостройках в Москве в пределах 0,5–1% в течение одного-двух месяцев, предсказала вице-президент Гильдии риэлторов Москвы, руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина. В разговоре с РИАМО эксперт уточнила, что застройщики работают по долгосрочным контрактам и закупают материалы по фиксированным ценам, поэтому резкого повышения стоимости жилья в столице не произойдет.

Ожидать роста цен на новостройки в ближайшие дни или несколько недель не стоит. Тем не менее нужно понимать, что если доллар останется на текущем уровне или продолжит дорожать, то это обязательно отразится на стоимости недвижимости, особенно новой, — уточнила эксперт.

Никитина отметила, что некоторые материалы отечественные застройщики продолжают закупать за границей — не все на данный момент удалось импортозаместить. По словам эксперта, скачок доллара может повлиять на себестоимость строительства, что в перспективе скажется на росте стоимости квадратного метра жилья на выходе.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее рассказала, что ставки по ипотечному кредиту растут из-за повышения ключевой ставки, а на доступность жилья влияет стоимость квадратного метра. Эксперт отметила, что нынешняя стоимость квадратного метра является нерыночной и неадекватной, потому что за два года доходы граждан не выросли в два раза.