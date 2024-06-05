Эксгибициониста-педофила арестовали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чертановский районный суд Москвы арестовал на два месяца местного жителя, который подозревается в совращении малолетней, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Как сообщается, мужчина показывал детям и подросткам свои гениталии в парке.

Предъявлено обвинение в совершении преступлений, направленных против половой неприкосновенности и половой свободы малолетних. По версии следствия, мужчина на улицах юга Москвы привлекал внимание школьниц и демонстрировал им оголенные интимные участки тела с добавлением активной жестикуляции, — рассказали в суде.

Ранее сообщалось, что в городе Новозыбкове Брянской области граждане жалуются на мужчину, который публично самоудовлетворяется в присутствии детей на улице. Местная жительница сняла извращенца на видео и посетовала, что мужчина нездоров и на него должны обратить внимание правоохранители. По словам очевидицы, ранее мужчина пристал к ее дочери и отбить ее у извращенца смогли поспешившие на помощь соседки. Женщина опасается, что решать проблему начнут, только если гражданин изнасилует какого-нибудь ребенка или родители устроят расправу над мужчиной.