Экс-замминистра культуры Яриловой вынесли приговор Суд приговорил к семи годам тюрьмы экс-замминистра культуры Ярилову

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Тверской суд Москвы назначил экс-заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой семь лет заключения в колонии общего режима, передает ТАСС. Чиновницу признали виновной в превышении должностных полномочий. Помимо этого, с Яриловой взыскали 125 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

Признать Ярилову виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и назначить ей семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — постановил суд.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в результате действий Яриловой бюджету страны был причинен имущественный вред. По его данным, бывшая чиновница закрыла глаза на присутствие коммерческой компании — музея мороженого в Москве — в государственной программе «Пушкинская карта».

По словам Бастрыкина, обвиняемая знала об отсутствии оснований для участия в «Пушкинской карте» «Самого высокого музея мороженого», расположенного на 89-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити, но не исключила его из программы. В результате фирма продала билеты на сумму свыше 125 млн рублей, которые были компенсированы ей из федерального бюджета.