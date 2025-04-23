Экс-замглавы Минэнерго осудили за злоупотребление полномочиями Суд приговорил экс-замминистра энергетики Мочальникова к 1,5 года колонии

Фото: Андрей Рогатко/РИА Новости

Сергей Мочальников

Мещанский районный суд столицы приговорил бывшего замглавы Минэнерго России Сергея Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, — говорится в сообщении.

Мочальников был задержан в октябре 2024 года. Тогда же Никулинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Также задержан его предшественник Анатолий Яновский. Его заключили под стражу. Помимо них по уголовному делу проходят еще пять человек.

По версии следствия, фигуранты дела похищали бюджетные средства, которые были выделены на работы по ликвидации убыточных, неперспективных и угольных шахт и разрезов. Проверка показала, что часть работ не выполнена либо была выполнена с ненадлежащим качеством. Обвиняемые также предоставляли в Минэнерго России документы с заведомо ложными данными о качестве и объемах работ.