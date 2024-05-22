Экс-ректора университета в Москве отправили в колонию за мошенничество Экс-ректору геологоразведочного университета дали пять лет колонии за хищение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего ректора Российского государственного геологоразведочного университета Вадима Касьянова, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное УФСБ. Его признали виновным в хищении более 25 млн рублей.

Касьянов вместе с подельниками проходил по статье о мошенничестве. Он был ректором МГРИ в 2017–2020 годах.

В УФСБ считают, что Касьянов совместно с заместителем директора департамента государственной службы и кадров Министерства науки и высшего образования и при пособничестве подчиненных ему сотрудников регулярно занимался хищением средств из федерального бюджета. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 25 млн рублей.

В начале мая Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина и совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова по делу о крупном хищении денег у управления спецсвязи ФСО РФ. По имеющимся данным, сумма причиненного ущерба составляет 43,7 млн рублей.

Согласно данным в базе МВД, Лахтин находится в федеральном розыске. Уголовное дело было возбуждено осенью 2022 года.