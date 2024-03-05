Экс-президент Союза архитекторов России найден мертвым РЕН ТВ: в Москве нашли мертвым экс-президента Союза архитекторов РФ Гнедовского

Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Юрий Гнедовский

Источник РЕН ТВ сообщил, что в Москве скончался бывший президент Союза архитекторов РФ народный архитектор России Юрий Гнедовский. По его информации, тело проектировщика нашли в его квартире в Хлебном переулке.

Как передает издание, эксперты осмотрели место происшествия и не обнаружили признаков насильственной смерти. Гнедовскому было 93 года.

Юрий Гнедовский работал на должности президента Союза архитекторов с 1993 года. Он также был первым президентом Международной ассоциации союзов архитекторов стран СНГ. Одной из его главных работ считается здание театра на Таганке. За этот проект он получил Государственную премию СССР в 1991 году. Кроме этого, Гнедовский разработал проект одного из крупнейших в мире филармонических комплексов — Московского международного Дома музыки.

Ранее сообщалось о смерти актрисы театра на Таганке Аллы Богиной, которая ушла из жизни в возрасте 78 лет. Актриса жаловалась на плохое самочувствие, после чего соседка вызвала ей скорую помощь, но приехавшие на место медики констатировали смерть артистки. Богина служила в московском театре на протяжении 50 лет. Одной из ее наиболее знаменитых работ считается роль в постановке «Мастер и Маргарита».