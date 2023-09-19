Экс-преподавателя ВШЭ оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

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Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего преподавателя Высшей школы экономики Сергея Медведева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за дискредитацию ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Согласно постановлению суда, преподаватель в одной из социальных сетей «публично дискредитировал использование ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд признал виновным Медведева по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей, — сообщили в суде.

Ранее Псковский городской суд признал журналистку Светлану Прокопьеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) виновной по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и назначил ей штраф в размере 35 тысяч рублей. В комментарии изданию «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) журналистка пояснила, что основанием для уголовного дела стали вопросы, которые она задавала в интервью политическому философу Василию Жаркову.