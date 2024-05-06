Экс-председатель совета директоров «Норникеля» найден мертвым в Москве МК.RU: в Москве скончался экс-глава совета директоров «Норникеля» Филипьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве найден мертвым экс-председатель совета директоров компании «Норильский никель» Александр Филипьев, сообщает МК.RU. По данным издания, 69-летнего бизнесмена нашли без сознания в его квартире в воскресенье, 5 мая, днем. Врачам не удалось его спасти, причина смерти устанавливается.

Филипьев возглавлял совет директоров «Норникеля» два года. Также являлся председателем правления Росбанка, а затем банка «Таврический».

Накануне стало известно о смерти в возрасте 78 лет российского режиссера, одного из основоположников школы российской анимации Александра Горленко. При его участии создавались мультфильмы, многие из которых завоевали награды на всероссийских и международных фестивалях. Среди них «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и многие другие.

До этого украинский актер Петр Никитин скончался на 62-м году жизни. В 2017 году он снимался в комедии «Слуга народа — 2». От любви до импичмента» вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. О причинах смерти артиста не сообщается. В 2021 году Никитин был зачислен в труппу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.