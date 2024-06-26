Экс-председатель правления «Группы ГАЗ» объявлен в международный розыск РФ объявила в международный розыск экс-главу правления «Группы ГАЗ» Эберхардсона

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Эрик Эберхардсон

Бывший председатель правления «Группы ГАЗ» Эрик Эберхардсон объявлен в международный розыск, сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы. Бизнесмену родом из Швеции инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Эберхардсон Л. Э. Э. объявлен в международный розыск, — сказали в суде.

Кроме того, там добавили, что предпринимателя заочно арестовали на два месяца. По версии следствия, он убедил потерпевшего передать ему деньги, чтобы он вложил их в развитие предпринимательской деятельности, и даже собственноручно подписал расписку. Однако в положенное время Эберхардсон деньги не вернул.

Ранее сообщалось, что защита гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова обжаловала его арест по делу о мошенничестве. Решение о заключении топ-менеджера под стражу было принято на прошлой неделе. В случае если суд отклонит просьбу стороны защиты, Уразов будет находиться под арестом как минимум до 19 августа.

Следствие считает, что Уразов и другие сотрудники WorldSkills Russia сообщали в Роструд заведомо ложные сведения о заключаемых срочных договорах. Предположительно, они действовали с целью незаконного личного обогащения.