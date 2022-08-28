Экс-мэра Архангельска Донского задержали в центре Москвы

Бывшего мэра Архангельска Александра Донского задержали в центре Москвы, сообщает Mash. Telegram-канал уточняет, что он был доставлен в отдел наряду с другими участниками автопробега с люксовыми спорткарами, который ранее предотвратили в столице сотрудники полиции и ГИБДД. По предварительной информации, на Донского составляют протокол о неповиновении при задержании.

Не понятно, что происходит, — заявил Донской.

Ранее стало известно, что полицейские и сотрудники ГИБДД начали операцию в отношении участников «дорогого» автопробега в центре Москвы. Организатором автомобильного мероприятия с Lamborghini, Ferrari и другими спорткарами люкс-класса стал криптоблогер Алексей Хитров, известный под псевдонимом Аноним.

Организатор столичного пробега люксовых спорткаров обещал участникам мероприятия полную конфиденциальность в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). При этом Хитров не стал предупреждать владельцев авто о возможных проблемах с полицией. В соцсетях Хитров заявил, что участниками автопробега, который должен был пройти в Москве, станут 200 владельцев автомобилей класса люкс. Необходимость конфиденциальности стритрейсеров Хитров объяснил их серьезным социальным статусом.