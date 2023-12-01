Экс-губернатор Воронежской области скончался в Москве Экс-губернатор Воронежской области Калашников скончался на 84-м году жизни

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Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников скончался утром 1 декабря в Москве на 84-м году жизни, сообщает MK.RU. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Издание отмечает, что Калашников умер в районе семи часов утра в своей квартире на улице Академика Королева. Он был председателем Воронежского облисполкома в 1990-е годы. 16 октября 1991-го Калашников стал первым главой администрации области и пробыл на этом посту до 18 марта 1992 года. Он был отстранен от должности по указу бывшего президента РФ Бориса Ельцина.

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