В Москве заключили под стражу до 2 декабря бывшего главу управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Сергея Воронина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Его обвиняют в мошенничестве. По данным «Коммерсанта», ущерб оценивается в 22 млн рублей.
Суд постановил избрать обвиняемому Воронину Сергею Петровичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания до 2 декабря, — сообщили в суде.
«Коммерсант» уточняет, что Воронин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при незаконном возмещении 22 млн рублей налога на добавленную стоимость. Противоправную деятельность бывшего налоговика вскрыли сотрудники белгородского управления ФСБ.
Воронин возглавлял белгородское управление ФНС с 2017 по 2019 год. Сейчас он занимает должность замдиректора ООО «Ровеньки-маслосырзавод».
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Тулуна Юрия Кариха. Чиновника подозревают в мошенничестве с недвижимостью, против него было возбуждено уголовное дело. В кабинете мэра города, расположенного в Иркутской области, прошли обыски, в ходе которых у него изъяли изъяли всю документацию.