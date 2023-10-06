Экс-главу ФНС по Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве Суд в Москве заключил под стражу экс-главу белгородского ФНС до 2 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве заключили под стражу до 2 декабря бывшего главу управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Сергея Воронина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Его обвиняют в мошенничестве. По данным «Коммерсанта», ущерб оценивается в 22 млн рублей.

Суд постановил избрать обвиняемому Воронину Сергею Петровичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания до 2 декабря, — сообщили в суде.

«Коммерсант» уточняет, что Воронин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при незаконном возмещении 22 млн рублей налога на добавленную стоимость. Противоправную деятельность бывшего налоговика вскрыли сотрудники белгородского управления ФСБ.

Воронин возглавлял белгородское управление ФНС с 2017 по 2019 год. Сейчас он занимает должность замдиректора ООО «Ровеньки-маслосырзавод».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Тулуна Юрия Кариха. Чиновника подозревают в мошенничестве с недвижимостью, против него было возбуждено уголовное дело. В кабинете мэра города, расположенного в Иркутской области, прошли обыски, в ходе которых у него изъяли изъяли всю документацию.