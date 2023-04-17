Экс-главе «Воентелекома» отменили решение об УДО по делу о хищении у МО РФ Мосгорсуд отменил решение о досрочном освобождении экс-главы «Воентелекома» Давыдова

Фото: voentelecom

Александр Давыдов

Мосгорсуд отменил условно-досрочное освобождение бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, передает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Теперь ходатайство Давыдова будет пересмотрено заново.

Как пишет «Коммерсант», Давыдов ходатайствовал об УДО практически сразу после вынесения приговора. Однако в апелляционной инстанции прокуратуре удалось доказать, что оснований выпускать экс-главы «Воентелекома» на свободу, так и не погасившего нанесенный ущерб, не было.

В октябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Давыдова к четырем годам и двум месяцам колонии, также суд назначил четыре года колонии его советнику Дмитрию Семилетову. Кроме того, обоих обязали выплатить по 800 тысяч рублей штрафа.

Уголовное дело было возбуждено в 2013 году на основании проверки, проведенной Главной военной прокуратурой. По данным следствия, Давыдов и Семилетов, а также первый замглавы «Воентелекома» Олег Савицкий и гендиректор компании-подрядчика ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина при заключении контрактов с Минобороны использовали схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения двойной платы за оказание услуг. Всех четверых признали виновными в хищении 1,4 млрд рублей при реализации контрактов на поставки радиотехники и осуществление надзора за спутниковой связью.12 марта по решению Бабушкинского суда Москвы Давыдова освободили досрочно.