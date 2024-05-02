Экс-глава ОМВД по Новогиреево приговорен к семи годам тюрьмы за взятку В Москве экс-главу ОМВД по Новогиреево Пюрвеева осудили на семь лет за взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перовский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника ОМВД по Новогиреево Владимира Пюреева к семи годам в исправительной колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Также был осужден участковый отдела Андрей Мирошниченко.

Сообщается, что Пюреев также лишается права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Мирошниченко признали виновным по статье «Посредничество во взяточничестве. Суд оштрафовал его на 1,5 млн рублей и лишил права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок два года и шесть месяцев. Однако с учетом задержания участкового, времени нахождения под домашним арестом и под запретом определенных действий, суд смягчил назначенное до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что замглавы Минэнерго Свердловской области Андрея Кислицына арестовали по делу о взятке. Вместе с ним был арестован и бывший депутат областного законодательного собрания Павел Мякишев. Ему вменяют статью о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.