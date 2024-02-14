Экс-директора «Совкомфлота» заочно осудили на 15 лет колонии В Москве суд заочно приговорил экс-главу «Совкомфлота» Скаргу к 15 годам колонии

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Дорогомиловский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего руководителя российской судоходной компании «Совкомфлот» Дмитрия Скаргу к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 3 млн рублей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания, в том числе по ранее вынесенному приговору, Скарге окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, со штрафом 3 млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Суд также вынес заочный приговор предпринимателю Юрию Никитину. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). Бизнесмен получил 18 лет колонии и штраф в размере 5 млн рублей.

По версии следствия, Скарга и Никитин в составе преступного сообщества похитили у компаний «Совкомфлот» и «Новошип» более 8 млрд рублей, а также сумели легализовать большую часть похищенного. В 2018 году их заочно приговорили к 12 и 15 годам соответственно.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Энди Стоуна, занимающего должность пресс-секретаря корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Он обвиняется по делу об оправдании терроризма.