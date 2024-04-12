Экс-депутат Рады назвал новую версию взрыва автомобиля бывшего офицера СБУ Экс-депутат Рады Олейник: ко взрыву джипа Прозорова в Москве причастна СБУ

К взрыву Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в московском районе Западное Дегунино может быть причастна Украина, заявил NEWS.ru народный депутат V-VII созывов Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, это основная версия произошедшего.

После того, как Украина заняла позицию по проведению подобных терактов, тут даже и сомневаться не приходится, что это дело рук спецслужб Украины. Нынешний глава СБУ [Василий] Малюк и глава ГУР [Кирилл] Буданов рассказывали и хвастались терактами против мирного населения. Дарья Дугина, Владлен Татарский, это все примеры из этого ряда. Сейчас найдут исполнителей и выйдут на заказчиков, как это было после теракта в «Крокусе». Не исключу, что причастность Украины подтвердиться, — считает Олейник.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Коровинском шоссе в Москве. Столичная прокуратура в свою очередь взяла на контроль ход расследования обстоятельств инцидента.

В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. В надзорном ведомстве добавили, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.