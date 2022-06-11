Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Мамонов найден мертвым в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России

Депутат Государственной думы III созыва от ЛДПР, предприниматель Юрий Мамонов найден мертвым в собственной квартире на Садовой-Кудринской улице в Москве. По информации РЕН ТВ, причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность.

В настоящие момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Информации о следах насильственной смерти на теле Мамонова не поступало. Экс-депутат умер на 65-м году жизни.

Известно, что Мамонов был женат на Эльвире Бондарь, мисс Москве 1999 года. В браке у них родился сын. Впоследствии он развелся с ней.

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