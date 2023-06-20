Экономист объяснил, зачем в Москве построят дополнительную верфь Экономист Разуваев заявил, что Москва получит дополнительные налоги с новой верфи

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Запуск первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке с причала «Киевский»

В Москве необходимо развивать промышленность, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев, комментируя планы мэра столицы Сергея Собянина строить верфь для речных судов. Экономист заявил, что бюджет города будет получать налоги с предприятий, что является стабильным источником дохода.

Москва получит дополнительные налоги, лет 10 назад главными были платежи компании, а сейчас НДФЛ, а ведь с точки зрения бюджета промышленность важна, и она считается более стабильной, чем платежи граждан, — рассказал Разуваев.

Он также напомнил, что в советское время речной флот был очень большим, но он не пополнялся и постепенно весь износился и был списан.

Сейчас все приходит в порядок, и есть спрос на туризм, особенно внутренний, и грузоперевозки. Многое надо восстановить, — резюмировал он.

Как сообщил 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин, в столице запланировано строительство верфи . Он отметил, что проект сможет обеспечить судами не только Москву-реку, но и другие маршруты.