Экономист: Москва может лишиться привилегированного положения из-за санкций Экономист Миронов: Москва может лишиться своего привилегированного положения из-за санкций

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Регионам не стоит ждать помощи от Москвы, так как она может потребоваться ей самой, заявил экономист, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Он полагает, что столица может лишиться своего привилегированного положения из-за санкций Запада против России. По словам эксперта, множество сырьевых компаний было зарегистрировано именно в столице и платили налоги именно там, а когда их доходы упали, соответственно сократились и поступления в городской бюджет. Специалист предположил, что, возможно, регионам придется помогать Москве развивать производство в новых условиях, пишет Pravda.Ru.

Санкции сейчас могут повлиять в том числе и на те регионы, которые ранее были центрами и логистическими, и научно-техническими, и так далее. Поэтому непонятно, будет ли привилегированное положение Москвы, которое было раньше, когда она могла действительно помогать регионам <...>. Я бы так не говорил, что Москва должна кому-то помогать. Скорее, может быть, скоро другие регионы будут помогать Москве, — пояснил Миронов.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).