Екатерининский дворец выставят на продажу в Москве

Фото: ru.wikipedia.org/A.Savin (WikiCommons). Собственная работа, FAL,

Екатерининский дворец в Москве

Екатерининский дворец в Москве будет выставлен на продажу госкомпанией «ДОМ.РФ». Комплекс, построенный для императорской семьи, почти 225 лет принадлежал военным, пишет РБК.

Согласно решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности федеральной земли, права на ансамбль дворца у парка «Лефортово» будут переданы ДОМ.РФ. Госкомпании передадут участок площадью 7 га в 1-м Краснокурсантском проезде, 3/5, а также расположенные на нём здания, включая сам дворец. ДОМ.РФ будет выполнять роль агента по совершению юридических или других действий от лица правительства РФ. Сейчас дворец находится в бессрочном пользовании Минобороны, оно получит 80% от продажи объекта.

Основная часть ансамбля — это сам Екатерининский дворец площадью 46,5 тыс. кв. м. Он является объектом культурного наследия федерального значения. Такой же статус у парка «Лефортово», к которому примыкает выставляемый на продажу участок. В комплекс входят ещё 11 построек общей площадью 5,5 тыс. кв. м, включая склады, подстанции, тир, санчасть, лабораторию и другие. Эти постройки не охраняются, они были построены в XX веке.

Инвесторы считают, что дворец может быть интересен для приспособления под гостиницу и апартаменты с небольшой составляющей офисов и ретейла. Также здесь можно создать конференц-залы, коворкинг, лофт-пространства под аренду или элитную школу.

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