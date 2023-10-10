Екатеринбургского школьника задержали с боеприпасом у Московского Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьника из Екатеринбурга задержали на территории Московского Кремля после того, как охрана нашла у него боевой патрон, пишет Telegram-канал Mash. Как отмечается, девятиклассник вместе с бабушкой пришел на экскурсию по Соборной площади. Подозрение у стражей порядка он вызвал во время прохождения металлоискателя.

По данным канала, среди содержимого карманов юноши был патрон калибра 7,62 мм, который применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки. Он ему достался два года назад в качестве сувенира от одноклассника. С тех пор парень носит его с собой как талисман.

Патрон забрали, а школьника отправили в Центр профилактики семейного неблагополучия. Правоохранителям предстоит проверить, как он смог провезти боеприпас через аэропорт.

Ранее московские правоохранители нашли склад с оружием и боеприпасами в гараже специалиста по работе с молодежью в ГБУ ЦДМСИ «Крылья» Александра Хмеля. В нем находилось более 30 видов танкового оружия и несколько сотен предметов, похожих на патроны, а также винтовки, противотанковые ружья, гранаты, карабины, пиротехнику и две банки с порохом. В отношении владельца возбуждено уголовное дело.

До этого на автовокзале на набережной Обводного канала Санкт-Петербурга задержали пожилую местную жительницу с газовым пистолетом. Пенсионерку разоружили на месте и доставили в полицию.