«Эй, олени»: москвич прервал пляски влюбленных на крышах машин во дворе В Москве пара влюбленных устроила скачки по крышам машин

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В московском районе Кузьминки пара в состоянии алкогольного опьянения начала прыгать по крышам припаркованных во дворе автомобилей, сообщает ТВЦ. Первой на крышу машины рядом с домом №17 на Волгоградском проспекте забралась девушка, а кавалер сопровождал ее от автомобиля к автомобилю, напевая некую любовную балладу. Но в итоге возлюбленная все-таки затащила молодого человека на крышу и они станцевали медленный танец. Идиллию прервал недовольный житель дома, снимавший происходящее из окна.

Эй, олени, вы что делаете, [блин]? Ишаки, [блин], — обратился к ним автор съемки.

После претензии очевидца парочка с хохотом, держась за руки, убежала со двора. Теперь их ищут правоохранители.

Летом 2023 года в Москве полуголый мужчина разнес сразу несколько автомобилей во дворе жилого дома. В Сети было опубликовано видео, на котором видно, что мужчина изо всех сил прыгает на машинах, а также разбивает их при помощи подручных средств. После этого мужчина перелез на территорию Минкульта и угнал автомобиль Ford Focus. В течение двух часов он был пойман.