«Эдгар» снес туалетные кабины в Марьино и попал на видео Ураганный ветер повалил туалетные кабины на трассу в московском Марьино

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Сильный дождь в Москве 20 июня

Ураган «Эдгар», который обрушился на Центральную часть России 20 июня, снес биотуалеты в московском районе Марьино. На кадрах, которое передает корреспондент NEWS.ru, видно, что туалетные кабины повалило прямо на автомобильную трассу.

Ранее сообщалось, что дерево упало из-за сильного ветра и придавило насмерть прохожего на севере Москвы. ЧП произошло на Ивановской улице столицы.

До этого рухнувшее во время урагана дерево повредило сразу три автомобиля в Москве. Момент инцидента попал на видео.

20 июня российскую столицу накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов мегаполиса. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу.

По данным Telegram-канала Baza, в результате непогоды пострадали несколько человек. Среди них один ребенок — 12-летнего мальчика ударило отлетевшей от дерева веткой. Еще одна женщина вызвала скорую из-за того, что на нее упал забор.

В то же время Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник пишет как минимум о десяти пострадавших. Повреждены десятки автомобилей. Мощный ветер валил деревья, конструкции, раскидывал самокаты и урны. В одном из районов летали курьерские сумки. На Казанском вокзале снесло часть обшивки крыши.