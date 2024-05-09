«Дядя Игорь, прости»: кипер после нападения панды Катюши получил подарок Поцарапанному пандой Катюшей киперу подарили необычную футболку-извинение

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Киперу Игорю из Московского зоопарка, которого во время забав нечаянно поцарапала панда Катюша, передали подарки из Краснодара, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она показала распаковку презентов в Telegram-канале. В пакете оказались две футболки с фотографией Катюши, надписью «Дядя Игорь, прости, пожалуйста» и изображением царапин на спине. Одну из футболок получила Акулова.

Помните историю нападения Катюши на дядю Игоря? Анна из Краснодара передала нам подарки, приуроченные к этому событию, — написала Акулова.

Панда Катюша во время игры расцарапала живот сотруднику зоопарка еще в апреле. По словам Акуловой, малышка повзрослела, поэтому уже нельзя просто взять и потискать ее, поскольку это может быть опасно. Выяснилось, что кипер, на которого напала Катюша, не только убирает вольеры, кормит животных, но и постоянно наблюдает за подопечными и анализирует их поведение. Именно поцарапанный пандой сотрудник может распознать ее настроение.

Биолог Елена Никифорова, комментируя эту новость, заявила, что Катюша не могла серьезно навредить киперу. Она подчеркнула, что от когтей животного могла только попасть грязь, а это грозит нагноением. Но, как отметила эксперт, такие же царапины человек может получить и самостоятельно.