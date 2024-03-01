Двум россиянам грозит пожизненный срок за госизмену Суд в Москве арестовал двоих россиян по делу о госизмене

Двое россиян Егоров В. и Коротич П. арестованы по решению Мещанского суда Москвы, оба являются фигурантами уголовного дела о государственной измене, Суд не стал раскрывать детали дел, как и другую информацию о подозреваемых.

Сообщается, что в отношении данных граждан возбуждено дело по статье 275 УК. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. Дела о госизмене обычно рассматриваются в закрытом режиме.

Ранее в ЛНР состоялся суд над гражданином РФ, который занимался сбором данным о российских войсках на территории республики, а затем передавал украинским спецслужбам. Мужчину признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Также сообщалось, что российского военного Радика Богданова, который вернулся на Родину после обмена пленными, обвинили в участии в боевых действиях на стороне украинских войск. По версии следствия, мужчина, сдавшись в плен в июне 2023 года, вступил в батальон «Скала», воюющего в ДНР и Запорожской области. Военному грозит до 20 лет лишения свободы. Однако в случае, если дело переквалифицируют на статью о госизмене, он может получить пожизненный срок.