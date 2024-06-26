Двухлетний мальчик выпал с третьего этажа и выжил В Москве двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мальчик 2022 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже на юге Москвы, сообщает столичная прокуратура. Отмечается, что ребенок выжил, данные о его состоянии не приводятся. Инцидент произошел на улице Подольских Курсантов в Чертаново.

Ребенок, оставшийся на непродолжительное время без присмотра, выпал из окна, оперевшись на москитную сетку, — сказано в публикации.

Ранее в Балашихе ребенок несколько раз выходил на карниз окна 11-го этажа, пока его мать спала. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что игра со старшей сестрой едва не стоила мальчику жизни. Взаимоотношениями в семье заинтересовались органы опеки.

Пока мальчик играл, одни очевидцы пытались уговорить его зайти внутрь, другие ломились в квартиру. Однако разбудить мать не удалось. Соседи семьи считают, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

До этого четырехлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже жилого дома на северо-востоке Москвы. От полученных повреждений она скончалась. Трагедия произошла на улице Корнейчука. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На кадрах с места происшествия видна разбитая москитная сетка.