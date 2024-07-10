Двухлетний мальчик вмешался в ремонт электросамоката и получил удар током В Москве двухлетний мальчик вставил гвоздь в электросамокат и получил удар током

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Двухлетний мальчик вставил гвоздь в разъем для зарядки электросамоката в Пресненском районе Москвы, когда его отец занимался ремонтом транспортного средства, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате ребенка ударило током.

Инцидент произошел вечером 8 июля, отец семейства чинил электросамокат старшего сына. Мужчина снял колесо, открыл разъем для зарядки и ненадолго отошел. Воспользовавшись моментом, мальчик вставил гвоздь в отверстие, после чего раздался громкий хлопок, самокат вспыхнул.

Родителям удалось самостоятельно потушить огонь. Пострадавшего мальчика экстренно доставили в больницу, ему диагностировали электрический ожог двух пальцев. Врачи стабилизировали состояние ребенка, его отправили долечиваться домой.

Ранее в Ставропольском крае находящийся под напряжением провод оторвался от опоры линии электропередачи, после чего упал в воду, где купались дети. По данным регионального СК, трое подростков получили удар током. Тело одного из них не нашли.

До этого в Саратове 13-летнего подростка ударило током после того, как он забрался на трансформаторную будку. Несовершеннолетнему удалось выжить.