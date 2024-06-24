Mash: двух участниц шоу «Пацанки» избили в московском баре

Фото: Социальные сети

Костья Купер

Telegram-канал Mash сообщил, что двух участниц пятого сезона шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили в Mono Bar на Покровском бульваре в Москве. По информации канала, один из посетителей заведения накинулся на девушек и их подруг с кулаками, после чего убежал.

Как стало известно каналу, драка произошла из-за конфликта, о причинах которого ничего не известно. Авторы Mash утверждают, что Кузнецову в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу с гематомой на голове, остальных девушек доставили в отдел. По данным канала, обследование не выявило у Кузнецовой черепно-мозговой травмы, девушку выписали, полиция начала проверку.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова атаковала с молотком своего соседа у дома на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Как отмечал канал, в результате пострадавшему потребовалась помощь медиков. По версии Mash, девушка выбежала во двор к шумной компании и начала бить молотком одного из мужчин по спине и голове. После этого, как писал ресурс, она вернулась в подъезд, а спустя время приехали медики.

До этого 24-летняя Юанна Клочкова из Владивостока, известная по участию в реалити-шоу «Пацанки», получила три года условно за хранение наркотиков в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции поймали ее с «закладкой» 25 января.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.