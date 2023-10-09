Двух свиней на прогулке заметили у МФЦ в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около МФЦ в Новой Москве заметили двух гуляющих свиней. Фото животных опубликовали в группе «Московский | Новая Москва| М125» во «ВКонтакте». На снимке запечатлены две крупные особи, которые передвигаются по тротуару вдоль проезжей части.

Вот это гости к нам пожаловали, — прокомментировали в группе.

В баварском Вемдинге четыре мясника гонялись за свиньей. Животное выпрыгнуло из машины по пути на скотобойню. На поимку свиньи у работников ушло не менее 30 минут — она бегала по лестнице и прыгала через заборы.

Ранее в Хакасии возле здания регионального правительства появилась свинья, на которой были нарисованы серп и молот. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин потребовал уголовного разбирательства сразу по двум статьям: о реабилитации нацизма и жестоком обращении с животным. По его мнению, это была провокация противников действующего губернатора Валентина Коновалова.

В конце сентября обозревателю МИА «Россия сегодня» Тимофею Сергейцеву подкинули свиную голову под дверь квартиры в Москве. По его информации, ранее журналисту неоднократно поступали и другие подобные угрозы, в том числе звонки и письма на почту.