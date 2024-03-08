Двух москвичек забыли на балконе после празднования 8 Марта

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В Москве двух девушек забыли на балконе офисного здания во время празднования 8 Марта, передает Telegram-канал Mash. По его данным, женщин спасли сотрудники МЧС.

Как стало известно каналу, коллеги отмечали праздник на Смоленском бульваре, в один момент девушки без телефонов вышли на лоджию покурить, после чего дверь захлопнулась. Остальные сотрудники в это время разошлись по домам. Сначала спасатели отправились на вызов о потенциальной попытке самоубийства, поскольку несколько человек на высоте просили помощи.

По информации канала, когда сотрудники МЧС прибыли на место, девушки продиктовали им код доступа в здание, а также объяснили, как оказались на балконе. Отмечается, что пострадавшие сильно замерзли.

Ранее уфимские сотрудники МЧС спасли 82-летнего пенсионера, который повис на балконе многоэтажного дома. До приезда специалистов дедушке не давал упасть внук. Отмечается, что таким опасным для жизни способом пожилой мужчина хотел выйти из запертой квартиры. Пенсионеру не удалось открыть входную дверь, и он решил выйти на улицу через балкон третьего этажа. Мужчина, не рассчитав сил, повис за перегородкой, это заметил его внук и удержал родственника. В экстренные службы позвонила женщина, которая шла мимо места происшествия.