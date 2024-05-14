Двух хирургов клиники Хайдарова задержали

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В Москве были задержаны два врача клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик», которой владеет известный хирург Тимур Хайдаров, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России. Задержанными оказались заведующий хирургическим отделением в возрасте 45 лет и хирург в возрасте 28 лет.

Фигурантам предъявили обвинение по статье 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Проводятся следственные действия, у обоих провели обыски по месту проживания. Внимание органов вызвано смертью пациента после проведенной в феврале операции.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело нейрохирурга из московской частной клиники, после операций у которого люди, предположительно, становились инвалидами. Информация об этом появилась в сюжете одного из федеральных каналов. Как сообщили в СК, в рамках расследования уголовного дела было установлено, что бенефициаром клиники пластической хирургии является Тимур Хайдаров.

Летом 2023 года певицы Слава и Любовь Успенская рассказали, что хирург Тимур Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.