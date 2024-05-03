Двух фигурантов по делу экс-главы проекта «Гостех» отправили в СИЗО ТАСС: по делу экс-главы проекта «Гостех» Демченко арестовали еще двух фигурантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский суд отправил в СИЗО генерального директора ООО «РСВ» Антона Аникина и менеджера ООО «Клевер» Артема Прошко, которые оказались причастны к делу экс-главы проекта «Гостех» Ярослава Демченко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По информации журналистов, компании выступили подрядчиками в создании платформы «Горизонт».

Столичный суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали агентству.

Согласно проведенным следственным мероприятиям, компании взяли на себя обязательства подрядчика, заключив соответствующий договор с Демченко. На банковский счет ООО «РСВ» было перечислено около 32 млн рублей из похищенных соучастниками преступления 38 млн рублей. Остальная сумма ушла другой столичной компании, проверку которой проводят правоохранители.

Ранее Демченко задержали в Московском регионе, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что компания «Цифрум» занималась развитием информационных систем, которые используются в органах власти страны.

Как уточнил источник, Демченко грозит арест на два месяца, на этом настаивало следствие. На базе платформы «Гостех» с 2020 по 2022 год действовали две разработки. Первая система использовалась сотрудниками Росимущества, а вторая — ГИС «Физическая культура и спорт». В этом году планировалось, что проект будет переведен на все государственные информационные системы.