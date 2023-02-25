Дворники убрали цветы у памятника Лесе Украинке в Москве

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

архивное фото

В Москве дворники убрали цветы, которые были возложены 24 февраля у памятника поэтессе Лесе Украинке, передает издание MSK1.ru. Также в пятницу были задержаны участники одиночных пикетов, посвященных годовщине начала специальной военной операции на Украине. В том числе был задержан Виктор Капитонов. По словам его друга Михаила, мужчина не простоял со своим плакатом минуту.

Сегодня год начала [спецоперации], мы пришли к памятнику, чтобы встать в одиночный пикет. Полиция не дала этого сделать, мы предугадывали такой ход событий. Человек и минуту не простоял с плакатом, его сразу забрали. Полиция не хочет отдать его телефон ему. Когда я подошел к автозаку, чтобы с ними переговорить, меня чуть не задержали, — рассказал изданию Михаил.

Как пишет DOXA со ссылкой на адвоката Лейсан Маннапову, ночью в отделении оставили задержанную у памятника женщину, у которой дома остался малолетний ребенок. В отделении полиции поясняли, что опека над малолетним ребенком не может быть условием для освобождения от задержания, а только от от административного ареста.

Ранее у памятника Лесе Украинке задерживали участников акции, устроивших на месте мемориал в память о погибших мирных жителях при падении ракеты на жилой дом в украинском Днепре. В ночь на 18 января полиция убрала с памятника принесенные туда цветы.