Двоим тинейджерам из Подмосковья грозит срок за появление в военной части Baza: против двух жителей Подмосковья возбудили дело за подготовку к диверсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье задержали двух молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, которые проникли на территорию военной части, расположенной в Дмитровском районе области, передает Telegram-канал Baza. По заданию спецслужб Украины они собрали информацию о военной технике, которую можно уничтожить, считают следователи.

Уточняется, что молодые люди обратили особое внимание на передвижные вышки, которые используются в составе комплексов С-300. Их вылазка в военную часть прошла 8 ноября. Спустя два дня их задержали в поселке Некрасовском.

11 ноября против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о подготовке к диверсии. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В октябре сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в диверсии на железной дороге в Смоленской области. Один из них оказался слесарем местного авиазавода, а второй — безработным. Мужчины действовали по заданию украинских кураторов. За совершение диверсии им обещали заплатить по 20 000 рублей.

До этого в Истринском районе Подмосковья неизвестные злоумышленники также пытались совершить диверсию на железной дороге. Следы их действий сотрудники спецслужб обнаружили на перегоне между станциями Снегири и Манихино. Злоумышленники повредили два релейных шкафа. На одном из них были заметны следы гари, а у второго были отогнуты крепления.