Двое уроженцев Таджикистана сбежали из призывного пункта в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое уроженцев Таджикистана сбежали из призывного пункта в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, они должны были отправиться на срочную военную службы после получения российского гражданства. Теперь им грозит до двух лет заключения за уклонение от службы.

По данным канала, произошло это еще 22 октября. Молодые люди находились в сборном пункте на Угрешской улице в Москве, откуда их должны были отправить в часть. Однако в какой-то момент сотрудники пункта не смогли найти призывников. Одного из них нашли спустя три дня по месту регистрации, второго все еще ищут.

Накануне стало известно, что московская полиция начала усиленно проверять мигрантов с российским гражданством. Целью рейдов является поиск мужчин, которые не встали на воинский учет. Их будут доставлять в военные комиссариаты. При этом лица призывного возраста могут получить повестку для прохождения срочной службы.

Ранее финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат после пятничной молитвы в мечети в подмосковных Котельниках. По последним данным, его уже определили в войсковую часть танковой дивизии. Усеинов получил российский паспорт в 2014 году в Крыму. Как заявлял сам певец, он не проходил службу по состоянию здоровья.