Двое сыновей в Москве устраивали вечеринки в квартире с трупом отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве двое сыновей больше месяца проводили вечеринки в квартире, где все это время разлагалось тело их умершего отца, сообщает Telegram-канал SHOT. Соседи заподозрили неладное, когда весь подъезд начал заполнять странный запах.

Жильцам дома больше месяца не давали покоя 51-летний мужчина и его 58-летний брат, которые постоянно были навеселе. Терпение соседей иссякло, когда помимо шума из квартиры их встревожил подозрительный запах, распространившийся по этажам.

Впоследствии спасателям и полицейским пришлось вскрывать дверь. Внутри они обнаружили тело 84-летнего мужчины, по виду которого можно было предположить, что он умер уже достаточно давно. По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин, следов насилия на теле не было.

По данным канала, там же, рядом с трупом, выпивали сыновья. Правоохранителям предстоит разобраться, почему они решили делить жилплощадь с умершим отцом.

Ранее в Челябинске женщина полгода прожила с трупом убитого сожителя в его собственной квартире. Тело лежало на балконе, пока официально мужчина числился пропавшим без вести. По версии следствия, женщина могла убить его во время ссоры, ударив молотком по голове.