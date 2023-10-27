Двое россиян с разницей в два часа угрожали взорвать аэропорт Шереметьево Mash: двое мужчин с разницей в два часа угрожали взорвать Шереметьево

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном аэропорту Шереметьево двое не знакомых друг с другом мужчин угрожали взрывом, передает Telegram-канал Mash. Оба инцидента произошли в терминале B с разницей в два часа.

По данным канала, 26 октября в 22:03 Александр Л. ожидал начала посадки на рейс AFL1458 до Новокузнецка, он находился у выхода № 101. Во время разговора мужчина заявил, что в помещении нужно всех взорвать. После этого на место оперативно прибыли сотрудники службы безопасности. Они проверили территорию, поговорили с Александром и передали его полицейским.

Спустя два часа еще один пассажир, ожидавший транзитный рейс DP6965 в Волгоград, решил неудачно пошутить. Во время предполетного досмотра он указал на свой ноутбук и заявил, что у него там «тикает взрывное устройство». На место снова прибыла служба безопасности, которая обследовала территорию, проверила шутника и также передала его правоохранителям.

Ранее водитель Lada Largus заехал на парковку московского бизнес-центра и угрожал «все взорвать». Злоумышленник не выдвигал никаких требований, при этом отказывался уезжать с парковки. Очевидцы сообщили, что утром того дня охранник не пропустил мужчину в здание, после чего он пригрозил взрывом.