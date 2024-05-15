Двое рабочих пострадали из-за обрушения строительных лесов в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Строительные леса рухнули у здания спортшколы на Новочеремушкинской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По предварительным данным, пятиэтажное здание находится на капитальном ремонте. На месте инцидента были пятеро рабочих — все живы.

Черемушкинская межрайонная прокуратура следит за ходом проверки причин обрушения. По предварительной информации, двое рабочих частной подрядной компании были госпитализированы после происшествия. На месте работу координирует первый заместитель межрайонного прокурора Андрей Цветков.

Ранее сообщалось, что в Мончегорске голова рабочего горно-металлургического предприятия попала в механизм для резки природного камня. По факту произошедшего местная прокуратура организовала проверку. Появилось видео, как сотрудника Кольской горно-металлургической компании придавило прессом. Часть движущегося механизма сбила мужчину с ног, из-за чего его голову зажало в конструкции.

До этого двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Москве. Инцидент произошел на стройплощадке торгового центра «Краски» в Некрасовке. Медики оказали помощь пострадавшим.