Двое парней попали в заложники Москвы-реки в попытке покорить ее на плоту Двое парней на плоту попросили прохожих достать их из Москвы-реки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что двое парней соорудили плот из бутылок и древесины и отправились на нем вдоль Москвы-реки. По данным канала, москвичам не удалось самостоятельно выбраться на сушу по завершении путешествия, в результате чего они прибегли к помощи прохожих.

Канал публикует видеозапись, на которой жители города пытаются помочь парням забраться на сушу, однако никаких результатов это не приносит. Сообщается, что к месту швартовки плота направились спасатели.

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