Двое мужчин упали в Москву-реку и едва не ушли на дно Спасатели вытащили двух тонущих мужчин из Москвы-реки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мужчин упали ночью в Москву-реку, однако самостоятельно выбраться из воды им не удалось и они начали тонуть, сообщает «360». Очевидцем этой ситуации стал работавший неподалеку охранник, который вызвал бригаду спасателей.

Это произошло в районе четырех часов ночи. К месту падения мужчин подъехал спасательный катер и помог тонущим выбраться из воды. Их передали поисково-спасательной станции «Крымский мост» и бригаде скорой помощи, москвичи не пострадали. Медики осмотрели их и отпустили домой.

Ранее в городе Алчевске в Луганской Народной Республике удалось спасти двух школьниц, провалившихся под лед. Сотрудники МЧС и правоохранители действовали одновременно, чтобы гарантировать успех спасательной операции. С помощью средств спасения детей 12 и 11 лет достали на сушу.

До этого жители города Белая Калитва в Ростовской области обнаружили в местной реке тело мужчины. О находке сообщили в полицию и спасателям, но когда специалисты прибыли на место, «мертвец» внезапно ожил.

Летом мужчина утонул после ныряния в Большой Садовый пруд в Москве. Он более часа не возвращался к берегу, к его поискам были подключены водолазы, которые обнаружили его тело.