Двое мужчин погибли под поездом «Москва — Кострома» Поезд «Москва — Кострома» насмерть сбил двух мужчина на станции Лосиноостровской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Московской железной дороге поезд насмерть сбил двух мужчин, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. ЧП случилось утром 5 мая на Лосиноостровской станции МЖД. Граждане переходили пути в неположенном месте.

Утром мая поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением «Москва — Кострома» на 11 км железнодорожной станции Лосиноостровская смертельно травмированы двое мужчин. Установлено, что они переходили железнодорожные пути вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Следкоме.

Следователи устанавливают причины произошедшего. В ведомстве призвали граждан быть осторожными на железной дороге.

4 мая в Ростовской области сошел с рельсов товарный поезд. ЧП произошло близ станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал. Авария привела к полной блокировке одной из веток железной дороги, по которой поезда следуют в курортные районы на юге страны. Около десяти поездов существенно сбились с графика. Один из путей уже очищен, работы на месте ЧП продолжаются.