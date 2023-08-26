Мошенники под видом медиков продали москвичке витамины за 480 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве начнется суд над 36-летней женщиной и 44-летним мужчиной, которые мошенническим способом продали 77-летней пенсионерке витамины за 480 тысяч рублей, сообщает столичная прокуратура в Telegram. Перед этим злоумышленники сообщили женщине по телефону, что у нее обнаружено серьезное заболевание крови, для которого необходимо дорогостоящее лечение.

Обвиняемые с соучастниками позвонили 77-летней пенсионерке и, представляясь медицинскими работниками, сообщили ей ложную информацию о якобы обнаруженном у нее заболевании крови. Злоумышленники предложили женщине приобрести за 480 тысяч рублей лекарственные препараты, которые необходимы для лечения, — сообщает прокуратура.

Злоумышленники перед визитом к пенсионерке закупили витамины и сложили их в таблетницу. Подсудимая отправилась к пожилой женщине домой, надев на себя медицинский халат и маску. Она отдала потерпевшей витамины, забрала деньги и скрылась с места преступления.

Фигурантов дела будут судить по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В марте другая пенсионерка из Москвы потратила 100 тысяч рублей на четыре куртки, которые купила в магазине у метро. При покупке продавцы-консультанты убедили пенсионерку, что она попала в последний день скидок, так что покупку нужно оформлять уже сейчас. Кроме того, когда стало ясно, что такой суммы у пожилой женщины с собой нет, мошенники проводили ее в банк.