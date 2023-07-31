Двое детей пострадали в крупной аварии с Bentlye в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое детей и женщина пострадали в аварии с участием Bentlye, Volkswagen и грузовика, сообщает Telegram-канал «112». ДТП произошло на Молодогвардейской улице.

Очевидны сняли на видео врачей, помогающих пострадавшим, а также Bentlye с разбитым кузовом и отвалившимся передним бампером.

Ране в Чемальском районе Республики Алтай грузовой автомобиль HINO столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz, семь человек пострадали. Еще один человек скончался по пути в республиканскую больницу. В автобусе в момент ДТП находились 20 человек, включая двоих детей, один из которых пострадал.

До этого в Москве на внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Водитель автомобиля, который остановился на средней полосе из-за поломки, чудом избежал гибели, когда в его машину врезалась сначала одна легковушка, а потом другая.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне МКАД грузовик протаранил иномарку и на скорости вжал ее в бетонное ограждение, после чего в эти два транспортных средства врезался еще один автомобиль. Дептранс уточнил, что движение на дороге после ДТП было затруднено, перекрывали три из пяти полос.