Двух детей нашли в квартире с трупами родителей в Домодедово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мальчиков были обнаружены 9 апреля в подмосковном Домодедово в квартире с трупами родителей — 42-летней женщины и 37-летнего мужчины, сообщается на сайте прокуратуры Московской области. Тела взрослых не имели признаков насильственной смерти. Сейчас жизни детей ничего не угрожает, они переданы под опеку близкого родственника.

По предварительной информации, 9 апреля примерно в 13 часов в квартире на ул. Рабочая в г. Домодедово обнаружены трупы 42-летней женщины и 37-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В этой же квартире находилось два мальчика в возрасте одного года и двух лет. Дети переданы близкому родственнику, — говорится в сообщении ведомства.

Городская прокуратура проверит работу органов системы профилактики в области соблюдения прав несовершеннолетних.

В марте подобная ситуация произошла в Екатеринбурге. Там двухлетний мальчик и его младшая сестра несколько дней провели в доме с мертвыми родителями. Соседи заметили, что дети постоянно кричали и плакали, а родителей давно не было видно. Поэтому им пришлось вскрыть квартиру семьи, чтобы спасти детей. Девочка находилась уже в тяжелом состоянии.