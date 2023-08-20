Двое человек пострадали при жесткой посадке параплана в Новой Москве

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В Новой Москве совершил жесткую посадку параплан, выполнявший учебно-тренировочный полет, сообщает MK.RU со ссылкой на источник. В результате происшествия пострадали пилот летательного средства и пассажир, их госпитализировали.

Инцидент произошел 19 августа около 15:30 вблизи столичной деревни Филино. Причины жесткого приземления не называются.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в среду, 2 августа, в ходе спортивных мероприятий около села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло падение параплана. Как рассказал позднее организатор Кубка России по парапланеризму Артем Соколов, пилот рухнувшего в горах параплана выжил и благополучно дождался врачей и спасателей в горах. Он добавил, что пилот — житель Новосибирска, чемпион России 2022 года Александр Скворцов.

До этого сообщалось, что двое человек погибли в результате падения мотопараплана в Гатчине Ленинградской области. В прокуратуре добавили, что организована проверка для установления обстоятельств трагедии. Падение летательного аппарата произошло 23 мая примерно в 21:00 мск.