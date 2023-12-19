Двое бомжей устроили «банкет» в посольстве Кении в Москве Бездомные распивали алкоголь и курили в посольстве Кении в Москве

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Сотрудники органов правопорядка задержали мужчину и женщину без определенного места жительства, которые незаконно проникли в здание посольства Кении в Москве и решили там отдохнуть, сообщает ТАСС. Незваные гости расположились на кухне дипмиссии, где распивали алкоголь и курили. Задержанным грозит административный арест или штраф, уточнили в полиции.

Инцидент произошел в посольстве Кении в Лопухинском переулке. Мужчина и женщина без определенного места жительства незаконно через входную дверь проникли в здание диппредставительства, поднялись на второй этаж, где устроили «банкет» на кухне, — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, полиция задержала 26-летнюю женщину и ее 53-летнего спутника. Они рассказали стражам порядка, что дернули входную дверь в посольство посильнее, и та открылась.

Ранее в Москве нетрезвый бомж напал на 14-летнюю девочку, работавшую промоутером. Мужчина начал хватать девочку за руки, после чего нанес ей несколько ударов в живот. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 56-летний гражданин без определенного места жительства.

До этого директор московского филиала проекта «Ночлежка» Дарья Байбакова заявила, что инициатива членов Общественной палаты и Совета по попечительству в соцсфере об отправке бездомных в «социально-трудовые дома» узаконивает практику трудового рабства. Авторы идеи предлагают в случае обнаружения бездомного вызывать на место полицию и медиков, и, если за ним нет правонарушений, его должны отправить в «социально-трудовой дом».