Двое автомойщиков помыли Hyundai и угнали его В Москве автомойщики угнали машину клиента и напились в ней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое московских автомойщиков приняли автомобиль Hyundai, помыли его, после чего включили музыку и угнали иномарку клиента, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, мужчины отправились на машине за алкоголем, в ней же они напились.

Канал уточнил, что автомойщиков устроили на работу по знакомству, их знала хозяйка организации. Они вышли на смену в апреле и сдружились уже через четыре дня. По всей видимости, мужчины решили отдохнуть в чужом Hyundai. Заметив пропажу автомобиля, владелец иномарки запаниковал. Сама хозяйка автомойки в этот момент находилась в Санкт-Петербурге.

Через некоторое время сдружившихся автомойщиков нашли в той самой машине, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины сдались полиции. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее УМВД России по Рязанской области сообщило о 16-летнем подростке, угнавшем три автомобиля и два трактора в селах Красное и Красный Угол. Предполагается, что юноша украл машину, на которой хотел покататься, однако она заглохла. Он пересел на другой автомобиль, но тот оказался в кювете. После этого подросток угнал еще одну машину и два трактора, которые также продолжали глохнуть.