Движение в районе «Москва-сити» перекрыли Дептранс: движение по Тестовской улице у «Москва-сити» перекрыто после атаки БПЛА

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Движение по Тестовской улице в районе «Москва-сити», где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram. Ведомство посоветовало автомобилистам выбирать пути объезда.

Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — отмечается в сообщении.

Тестовская улица находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной. Район «Москва-сити» утром 30 июля пытались атаковать украинские беспилотники. Как рассказали в Министерстве обороны России, один дрон уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».

Мэр столицы Сергей Собянин также сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях комплекса «Москва-сити», жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось,что момент прилета беспилотника по башне комплекса «Москва-сити» попал в объектив регистратора проезжающего мимо автомобиля. Telegram-канал Mash опубликовал видео. По его данным, при атаке пострадал десятый этаж башни IQ-квартала, где повылетали стекла. Также нарушено остекление с первого по шестой этажи у соседней башни «Око».